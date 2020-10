Litiga con un altro migrante al centro d'accoglienza di Vestea e si cuce la bocca con ago e filo per protesta

Momenti di tensione ieri al centro d'accoglienza di Vestea, frazione di Civitella Casanova, dove un migrante tunisino dopo una lite con un'altra persona si è cucito la bocca con ago e filo per protesta. L'uomo ha avuto un diverbio con un altro ospite del centro, di nazionalità pakistana e per questioni personali. Quando ha perso il controllo per protesta ha compiuto il gesto autolesionistico.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Penne che si sono occupati degli accertamenti. L'uomo è stato portato in ospedale a Pescara dove i sanitari gli hanno rimosso la cucitura e lo hanno sottoposto a visita psichiatrica.