Lite tra ragazzi sulla riviera nord, due vengono accompagnati in questura

Parapiglia sul lungomare nord di Pescara all'altezza del museo Colonna intorno alle ore 19 del giorno di Pasquetta per una lite tra alcuni ragazzi.

Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena e, lanciato l'allarme, sul posto sono intervenute un paio di pattuglie della polizia che erano nella zona di corso Umberto I e una pattuglia dei carabinieri.

Oltre ai soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa per medicare chi era rimasto ferito a causa dei colpi dati e ricevuti.

I ragazzi un po' "agitati" avrebbero messo in scena atti di violenza e due di questi sono stati accompagnati in questura. Al momento sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra volante per comprendere cosa sia precisamente accaduto e i motivi che hanno portato alla violenza.

Alcuni testimoni riferiscono che si sia trattato di una rissa perché pare che siano stati diversi i giovani coinvolti.

Notizia in aggiornamento