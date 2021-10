Violenta lite fra fratelli in via Carlo Poerio: ferita la sorella che ha tentato di separarli

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri 23 ottobre a Pescara, per una violenta lite avvenuta in strada fra due fratelli cinesi in via Carlo Poerio, vicino piazza Santa Caterina. I due stavano discutendo animatamente e le loro grida hanno richiamato l'attenzione dei residenti e passanti e soprattutto della sorella, intervenuta per cercare di dividerli. Proprio per questo, nella colluttazione ha riportato qualche lieve ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara che hanno riportato la calma ed hanno identificato i presenti cercando di ricostruire l'accaduto. La donna ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.