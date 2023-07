Lite in famiglia, interviene la polizia: una persona accompagnata in questura

Non sono passate inosservate nella zona di Porta Nuova a Pescara 4 pattuglie della polizia a sirene spiegate nel pomeriggio di martedì 11 luglio.

In base a quanto si apprende dalla questura gli agenti sono dovuti intervenire in una abitazione nella zona della pineta per una lite familiare in corso.

E al termine dell'intervento una persona è stata accompagnata in questura per accertamenti.

La polizia sta approfondendo la questione e per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli della vicenda.

Notizia in aggiornamento