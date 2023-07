Aggredisce la ex con un mattarello e la minaccia con un coltello: lei finisce in ospedale, lui in carcere

Doveva essere “l'incontro chiarificatore” con il suo ex, ma si è trasformato in una violenta lite con la donna finita in ospedale e l'uomo portato in carcere con le accuse di minacce aggravate e rapina. Questo quello che sarebbe accaduto martedì 11 luglio in un appartamento di Pescara sud, in zona pineta, dove provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia della squadra volante.

Intorno alle 18.55 gli agenti sono arrivati nell'abitazione trovando la donna in uno stato di forte agitazione. Aveva ferite al volto, in particolare al naso, vestiti sporchi di sangue e l'appartamento era stato messo a soqquadro. In casa c'era anche l'ex compagno, un uomo di origine tunisina in Italia senza fissa dimora che presentava una ferita alla mano.

Riportata la calma si è quindi cercato di ricostruire i fatti scoprendo che la donna aveva già denunciato l'uomo con cui aveva avuto una relazione finita molto tempo fa. L'incontro lo avrebbero concordato per avere un chiarimento, ma il confronto sarebbe degenerato al punto che l'uomo avrebbe colpito la ex compagna con un mattarello minacciandola poi con un grosso coltello da cucina. Un'aggressione tanto violenta, riferisce la questura, che lei non avrebbe potuto far altro che soccombere ai colpi ricevuti. Il tunisino avrebbe quindi tolto un grosso anello d'oro dalla mano della donna. Anello che gli è stato poi trovato addosso durante la perquisizione e che aveva cercato di occultare.

Sul posto è quindi intervenuta un'ambulanza del 118 con i soccorritori che hanno trasportato la vittima in pronto soccorso. L'uomo è stato invece portato negli uffici della questura per gli accertamenti. Accertamenti che hanno permesso di accertare che su di lui erano già attivi due decreti di espulsione della provincia di Salerno nel 2020 e uno del 2023 inserito dall’ufficio Immigrazione di Napoli su disposizioni della procura del posto.

Si attende la convalida dell'arresto da parte della procura.