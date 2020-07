Accesa lite e clienti con precedenti, il questore chiude un bar di Rancitelli per 15 giorni

Accesa lite e clienti con precedenti, il questore Misiti chiude un bar di Rancitelli per 15 giorni. L'attività si trova in via Lago di Capestrano, e stamane la polizia ha notificato al titolare il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Tutto è cominciato nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando la squadra volante è dovuta intervenire dopo aver ricevuto la segnalazione di un diverbio tra 3 persone che molto probabilmente erano uscite poco prima dal bar.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno subito individuato due giovani già noti alle forze dell'ordine, sottoponendoli a controllo. Dalle indagini della squadra mobile è poi emerso che quella sera, mentre nel bar si stava festeggiando un compleanno, era entrato un rom della zona che, visibilmente ubriaco, aveva avuto una discussione ed era venuto alle mani con un altro avventore, spalleggiato a sua volta da un altro uomo.

Il rom si era poi allontanato e gli altri due si erano messi sulle sue tracce, ma l’arrivo della squadra volante aveva scongiurato il peggio. Ieri pomeriggio sono stati identificati tutti gli avventori del bar, a cui interno c'erano diverse persone con precedenti tra cui una 53enne, che è stata arrestata per evasione perché in quel momento avrebbe dovuto essere a casa, ai domiciliari. Per l’esercizio pubblico, come detto, è scattata la chiusura.