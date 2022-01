Lite con accoltellamento, 58enne finisce in ospedale

Un 58enne è finito in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, per essere stato accoltellato da un altro uomo sul lungofiume di Pescara. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi (30 gennaio), intorno alle ore 16. Secondo quanto ricostruito, i due contendenti si erano dati appuntamento in quel luogo perché avevano alcuni conti in sospeso.

La situazione, tuttavia, è ben presto degenerata, e dalle parole si è passati alla violenza. Dopo essere stato ferito, il 58enne è tornato a casa sua, nel quartiere Fontanelle, ma ha poi avuto bisogno dei soccorsi, che pertanto sono stati allertati da lì. Un'ambulanza del 118 lo ha, di conseguenza, trasportato d'urgenza al pronto soccorso del "Santo Spirito". L'aggressore, nel frattempo, è stato identificato.

Ieri, invece, un 40enne senza fissa dimora è stato preso a bottigliate in testa all'interno del parcheggio di un supermercato. Il clochard è stato trovato a terra e con il volto sanguinante; lo hanno medicato i volontari della Misericordia. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini dovranno chiarire se i due episodi possano essere collegati tra loro o no.