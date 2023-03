Impiegata muore a 60 anni, tanto dolore per la scomparsa di Liana D'Incecco

Lutto a Pescara per la scomparsa di Liana D'Incecco, impiegata amministrativa di 60 anni compagna dell'ex giocatore di pallacanestro Ermanno D'Incecco, oggi agente di commercio.

Era ricoverata nell'ospedale policlinico Gemelli di Roma dove è venuta a mancare.

Lottava da un paio di anni contro una malattia che l'aveva colpita.

Commovente il messaggio del compagno su Facebook: «La mia dolce Liana è volata in cielo. Grazie per aver reso tutti questi anni vissuti con me un paradiso. Un giorno ci incontreremo di nuovo e finalmente nessuno potrà più dividerci. Ti amo immensamente». Numerosi i messaggi d'addio da parte di amici e conoscenti per un decesso che ha sconvolto tutti.

Liana lascia i due fratelli maggiori e l'amato Ermanno. L'ultimo saluto verrà dato con i funerali in programma oggi, venerdì 3 marzo, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Andrea.