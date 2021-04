Party in piazza e una cena fra non conviventi a Lettomanoppello e Salle: 15 persone sanzionate dai carabinieri

I militari della compagnia di Popoli sono intervenuti sorprendendo sette giovani che avevano improvvisato un party nel centro di Lettomanoppello e a Salle dove era stata organizzata una cena fra non conviventi

Serata di controlli anti Covid e multe quella di ieri per i carabinieri della compagnia di Popoli, intervenuti in particolare a Lettomanoppello e a Salle.

Nel primo caso, sette giovani sono stati sorpresi nel centro del paese dove avevano allestito un piccolo party consumando alcolici e cibi. I partecipanti, provenienti da alcuni comuni limitrofi nonostante le norme anti Covid, si erano assembrati lungo la via principale del paese. Identificati, sono stati sanzionati per aver violato le norme riguardanti gli spostamenti fra comuni e gli assembramenti.

A Salle, invece i carabinieri di Caramanico sono intervenuti dopo una segnalazione all'interno di un'abitazione dove sono state sorprese 8 persone a cenare, non conviventi e non appartenenti allo stesso nucleo familiare. La cena è stata interrotta e tutti i partecipanti sono stati sanzionati.

Nella settimana in corso i militari della compagnia di Popoli, hanno eseguito controlli nei centri abitati e lungo le principali arterie di collegamento con 450 autovetture fermate e 625 persone controllate. Venti le sanzioni al codice della strada comminate e un arresto a Scafa per una persona colpita da misura cautelare per reati contro la persona.