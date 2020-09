Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme anti-Covid, nei guai uno chalet

Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme anti-Covid, nei guai uno stabilimento balneare. In azione i carabinieri di Giulianova che, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Teramo, hanno sorpreso 3 dipendenti irregolari su 4 che erano in servizio in quel momento.

Lo chalet si trova a Silvi Marina. Gli stessi lavoratori in nero non avevano effettuato alcuna visita medica per verificare il loro stato di salute. Inoltre, sia nel bar sia nel ristorante non c'era traccia delle informazioni da fornire obbligatoriamente alla clientela sul rischio epidemiologico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È così scattata la sospensione dell'attività insieme a una sanzione amministrativa di 14.500 euro. Ispezionati anche stabilimenti balneari a Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto.