Due lavoratori in nero in un autolavaggio di Collecorvino, 15mila euro di sanzione per il titolare

Nella giornata di giovedì 7 marzo i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pescara unitamente alla stazione carabinieri di Collecorvino e ai carabinieri del locale Comando Stazione forestale, nell'ambito dell'ordinaria attività di controlli congiunti sul contrasto lavoro irregolare, tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell’ambiente, prevenzione e sicurezza del territorio, a parziale conclusione di attività hanno sanzionato per 15mila euro, un uomo di 37 anni di nazionalità straniera, titolare di un autolavaggio a Collecorvino perché avrebbe occupato in nero due lavoratori extracomunitari, omettendo gli obblighi per la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e in violazione di norme al testo unico stranieri.

Contestualmente, i militari del Nil hanno emesso provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ulteriori accertamenti sono in corso da parte del locale Comando Stazione carabinieri forestale.