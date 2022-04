Morto l'ex assessore Lanfranco Rossi, aveva avuto un malore nello stadio di Penne

È morto Lanfranco Rossi, l'ex assessore di Penne che era ricoverato nell'ospedale di Pescara da domenica.

Rossi aveva accusato un malore mentre era sugli spalti dello stadio Colangelo quando stava assistendo alla partita contro l'Avezzano.

Il figlio di Rossi, Giovanni, è vice presidente della Ssd Penne 1920.

«La Ssd Penne 1920 si stringe intorno al vicepresidente Giovanni Rossi e a tutta la sua famiglia per la perdita del caro papà Lanfranco che purtroppo, dopo il malore di domenica, non ce l'ha fatta ed è venuto a mancare nel pomeriggio», si legge in una condivisione su Facebook, «da sempre legato da un grande amore per le sorti biancorosse, Lanfranco è stato calciatore in gioventù e successivamente dirigente e sostenitore della squadra che seguiva ovunque. Una grande passione che ha saputo trasmettere anche alla moglie Concettina, sempre presente al suo fianco la domenica, e ai figli Giuliano, Gianluca e Giovanni, che ormai da diversi anni riveste il ruolo di vicepresidente. La sua dipartita improvvisa lascia un vuoto incolmabile nella comunità pennese, in quella cittadina che tanto ha amato e in cui tutti lo ricorderanno con profondo affetto e commozione. La società tutta, i calciatori e l'intero staff tecnico intendono esprimere tutto il proprio cordoglio ai famigliari. In segno di rispetto e nel ricordo di Lanfranco, in occasione della gara di domani prima del fischio d'inizio, verrà osservato un minuto di silenzio e la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, consapevoli che un angelo in più ci seguirà dall'alto. Ciao Lanfranco!».