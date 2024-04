Prima lancia bottiglie di vetro in strada, poi aggredisce gli agenti: uomo arrestato nei pressi della stazione Porta Nuova

Prima si sarebbe messo a scagliare, in evidente stato di alterazione, bottiglie di vetro in mezzo alla strada. Giunta la polizia nonostante i tentativi di calmarlo, si sarebbe scagliato contro di loro. Riusciti alla fine a placarlo gli agenti lo hanno alla fine arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova. A segnalare l'uomo sono stai alcuni cittadini spaventati dal suo comportamento. Sul posto è quindi giunta una pattuglia impegnata nei controlli sul territorio. L'uomo si sarebbe dimostrato anche con loro particolarmente aggressivo e nessun tentativo di farlo desistere ha funzionato fino a quando non si sarebbe scagliato, come detto, contro gli agenti.

Fermato e arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura e la mattina di lunedì 29 aprile giudicato per direttissima: arresto convalidato e disposta per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.