Il lampione non funziona e via Zeno rimane al buio [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare la presenza di un lampione non funzionante in una strada della nostra città, più precisamente in via Zeno. La situazione, che sta creando non pochi disagi ai residenti, si protrarrebbe da oltre una settimana:

"Ho chiamato Pescara energia alcuni giorni fa - spiega l'uomo - e ancora niente, continuiamo a essere al buio. Ad oggi la problematica non è stata risolta e, francamente, dopo una settimana di segnalazioni ho preferito rinunciare".