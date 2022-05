Ladro fugge dopo un inseguimento, caccia all'uomo a Spoltore [FOTO]

Nel territorio di Spoltore, più precisamente tra Santa Teresa e via Pescarina, è in corso da alcune ore una caccia all'uomo con gli agenti della polizia locale, coordinati da Panfilo D’Orazio, che stanno battendo palmo a palmo la zona. Come riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie, l'operazione è scattata dopo che i vigili urbani hanno fermato una Volkswagen Golf che era stata segnalata più volte alle forze dell'ordine, anche dei Comuni limitrofi, in quanto ritenuta il veicolo usato da alcuni banditi specializzati nei furti in abituazione.

In base alle prime informazioni, a bordo della macchina intercettata si trovavano tre persone, due delle quali sono state arrestate dai carabinieri, mentre un terzo individuo è riuscito a fuggire, dileguandosi nelle campagne circostanti. A quel punto, riferisce sempre Spoltore Notizie, è scattato l'inseguimento, con l'elicottero della polizia di stato che sta sorvolando le aree verdi della città, mentre i mezzi a terra continuano a pattugliare e perlustrare il territorio.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++