Ladri in azione nella sede di via Botticelli della Fci Abruzzo

I ladri si sono introdotti nei locali del comitato regionale di ciclismo mettendo a soqquadro le stanze senza però portare via nulla

Incursione notturna da parte di ignoti all'interno della sede della Fci Abruzzo di Pescara, in via Botticelli. Dopo essere riusciti a entrare all'interno della sede del comitato regionale, spiega il presidente Fci Abruzzo Mauro Marrone, i ladri hanno messo a soqquadro gli uffici nel tentativo vano di portare via soldi.

Soltanto danni e tanta rabbia, ha commentato il presidente Marrone, al quale sono arrivati messaggi di solidarietà da parte di amici, addetti ai lavori e dirigenti del ciclismo abruzzese di fronte a questa vile azione vandalica.

