Ladri in trasferta tentano di rubare una Jaguar: inseguiti sulla riviera fino a Silvi 

Ladri in trasferta tentano di rubare una Jaguar a Pescara, ma vengono beccati in flagrante e inseguiti sulla riviera fino a Silvi. L'altra sera, intorno a mezzanotte, la polizia li ha infatti sorpresi in viale Kennedy mentre stavano armeggiando intorno all'auto di lusso.

Come riferisce la Questura del capoluogo adriatico, i malviventi erano arrivati in città a bordo di un'Alfa Romeo Giulia, risultata rubata a Bari. Vistisi scoperti dagli agenti, sono scappati ad alta velocità sia lungo le strade sia sulla riviera.

Una volta giunti a Silvi, hanno abbandonato l'Alfa Romeo nelle campagne circostanti e si sono dileguati a piedi. Sono attualmente ricercati. Nella macchina con cui avevano raggiunto l'Abruzzo dalla Puglia sono stati trovati jammer, centraline e tutto il necessario per mettere a segno furti di vetture.