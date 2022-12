Rubano una marmitta la notte di Natale, ma vengono sorpresi dalla polizia: quattro persone denunciate

Avevano appena rubato una marmitta da un'auto parcheggiata nel quartiere Zanni, ma i quattro, due uomini e due donne, sono stati notati dagli agenti della squadra voltante che stavano controllando la zona nella tarda sera del giorno di Natale, domenica 25 dicembre, metre si aggiravano tra le auto in sosta.

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere alla perquisizione trovando all'interno della loro di auto il catalizzatore. Non solo: uno dei due uomini è stato anche trovato in possesso si sostanza stupefacente. Fatte tutte le verifiche si è risaliti all'auto cui era stata rubata la marmitta che era poco distante dal posto dove i quattro erano stati fermati. Il catalizzatore è stato restituito al proprietario. I quattro, tutti con precedenti, sono stati denunciati per furto aggravato.