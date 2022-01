Emergenza sicurezza a Spoltore, ancora ladri nel centro storico: rubati oggetti di valore

Emergenza sicurezza a Spoltore, con i ladri ancora in azione nel centro storico. Lo riporta Spoltore Notizie, spiegando che ieri (30 gennaio) ignoti sono riusciti a penetrare in un appartamento che si trova lungo via del Corso. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il furto sarebbe avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando i malviventi hanno forzato la porta secondaria dell’abitazione e, una volta all'interno, l'hanno svaligiata, rubando gli oggetti di valore presenti.

Non si conosce ancora il numero esatto delle persone che hanno messo a segno il colpo. I delinquenti hanno approfittato dell’assenza, in quel momento, di tutti i componenti della famiglia che vive in quella casa. A seguito della denuncia di rito sono già state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine locali. Spoltore Notizie precisa che non è la prima volta che simili episodi criminosi accadono di domenica. I cittadini chiedono una maggiore sorveglianza per interrompere questa fastidiosa serie di eventi, che va avanti ormai da diverso tempo.