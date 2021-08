Ladri ancora in azione a Spoltore, svuotato un appartamento del centro storico

Ancora un furto in appartamento nel centro storico di Spoltore. La vittima è un'anziana e il fatto si è verificato ieri all’alba, come riporta Spoltore Notizie. Erano circa le 6 quando ignoti hanno forzato l’ingresso di una cantina in via Del Pozzo, salendo poi al primo piano dell’abitazione dove la donna stava dormendo da sola.

I ladri avrebbero aspettato che la figlia della vittima, unica sua convivente, uscisse di casa per poter entrare in azione indisturbati. Hanno rubato oro e contanti, e successivamente si sono dileguati senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno sùbito avviato le indagini.