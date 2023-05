La denuncia di un lettore: "Voragini pericolose nel sottopasso in via Ferrari all'altezza di via Rigopiano" [FOTO - VIDEO]

Un nostro lettore ci ha contattato per segnalare una situazione di degrado stradale in pieno centro, in particolare nel sottopassaggio di via Ferrari di fronte via Rigopiano dove sono presenti grosse buche e dissesti pericolosi per la circolazione stradale:

"Il manto stradale del sottopassaggio di via Enzo Ferrari (all'altezza di via Rigopiano) è pericolosamente dissestato, ci sono vere e proprie voragini di profondità esagerate anche per un autocarro, figuriamoci per chi va in bicicletta o scooter, è un miracolo che ancora non si faccia male qualcuno seriamente"

Nella zona da tempo avevamo segnalato altre strade con problematiche simili, come ad esempio in via De Gasperi dove nel tratto vicino alla stazione centrale vi sono anche qui vere e proprie voragini.