Istanza di scarcerazione per i writer arrestati in India dopo aver imbrattato due vagoni della metropolitana

Verrà avanzata oggi un'istanza di scarcerazione nei confronti dei quattro writer italiani arrestati in India dopo aver imbrattato due vagoni della metropolitana, e per i quali sabato è scattato il trasferimento da Mumbai in un'altra località, più precisamente ad Ahmedabad, nel Gujarat. È lì che, il 2 ottobre, i giovani sono stati fermati per aver fatto dei graffiti su un paio di carrozze nel deposito di Apparel Park. L'avvocato difensore chiederà al giudice la liberazione su cauzione.

Tra i quattro writer fermati ci sono anche due abruzzesi: Daniele Starinieri, 21enne di Spoltore, e Gianluca Cudini, 24enne di Tortoreto. Gli altri sono marchigiani: Baldo Sacha, 29enne di Monte San Vito (Ancona), e Paolo Capecci, 27enne di Ascoli Piceno. Il gesto è stato compiuto dai quattro poche ore prima dell'inaugurazione del nuovo ramo della metropolitana da parte del primo ministro indiano Narendra Modi. Per loro l'accusa è di avere danneggiato una pubblica proprietà, per un danno di 50mila rupie (circa 600 euro), e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico.