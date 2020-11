Ispezioni dei Nas in 7 Rsa e case di riposo in Abruzzo, irregolari 2 strutture: una nel Pescarese

Ispezioni dei carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara in 7 strutture, 5 Rsa e 2 case di riposo a prevalente accoglienza alberghiera.

Parliamo di un monitoraggio svolto d'intesa con i dipartimenti di prevenzione delle Asl, su tutti i focolai in atto, dove sono state avviate indagini epidemiologiche e minuziosi accertamenti di polizia giudiziaria.

I militari dell'Arma hanno riscontrato irregolarità in 2 casi.

Le ispezioni hanno fatto emergere irregolarità in due case di riposo, nell'Aquilano e nel Pescarese, dove non erano stati predisposti idonei protocolli Covid, oltre a ospitare anziani con setting assistenziale non appropriato, da valutazione dalle unità mediche della Asl.

Complessivamente, in tutta la Regione, sono state segnalate 4 persone alle autorità giudiziarie competenti per violazioni penali e 3 alle autorità sanitarie, per violazioni amministrative, con una proposta di chiusura.