Niente sicurezza e lavoratori in nero per l'allestimento di un palco per un concerto

Controlli da parte del personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara, in forza alla sede di Pescara, sabato scorso in occasione dell’allestimento di un palco per un concerto.

Nel corso delle verifiche, mirate a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e le condizioni di sicurezza, gli ispettori (ordinari e tecnici), hanno rilevato la presenza di personale di dieci diverse imprese, tutte coinvolte nella realizzazione del palco.

L’attività di vigilanza ha permesso di accertare illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in capo a sette delle dieci realtà imprenditoriali coinvolte, nei confronti delle quali sono state adottate prescrizioni per complessivi 50mila euro di ammenda.

Nei confronti di una delle sette ditte è stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto, su 9 lavoratori impiegati, 7 sono risultati in nero, mentre a carico di altra impresa, anch’essa rientrante tra le sette ditte alle quali sono state contestate illeciti in materia di salute e sicurezza, si è proceduto alla riqualificazione di 7 rapporti di lavoro, in seguito al disconoscimento di altrettanti lavoratori intermittenti. L’operazione si inserisce nell’ambito degli obiettivi annuali di contrasto al lavoro irregolare e di promozione del lavoro in sicurezza perseguiti dall’Itl su input dell’ispettorato nazionale del Lavoro e attuati in piena sinergia con gli enti previdenziali, le forze dell’ordine e le locali istituzioni.