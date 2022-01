Irregolarità in frantoi e ipermercati, sanzioni per 41 mila euro dei carabinieri forestali

Sanzioni amministrative per un totale di quasi 41 mila euro (40.854) sono state comminate dai carabinieri per la tutela forestale, in particolare dei Nipaaf (nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) dopo i controlli eseguiti in 30 frantoi e 5 ipermercati.

I militari si sono recati presso 30 frantoi e 5 esercizi commerciali della grande distribuzione, ripartiti all’interno di tutte le province abruzzesi e molisane, riscontrando numerose irregolarità relative alla tenuta dei registri, all’utilizzo delle acque di vegetazione e alla presentazione delle indicazioni obbligatorie in etichetta, in violazione al Regolamento Ue 1169/2011 e dei relativi atti di esecuzione.

Le infrazioni rilevate, che non attengono alla salubrità degli alimenti, hanno riguardato principalmente: omesse o tardive comunicazioni, registrazioni sul portale Sian, irregolari modalità di stoccaggio di sanse e difformità nell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, mancata indicazione dell’origine dell’olio ed etichettature in contrasto con il decreto legislativo 103/2016.

Sono stati contestati ventitre illeciti di natura amministrativa, per un importo complessivo di 40.854 euro e, in sei casi, è stato applicato l’istituto della diffida previsto dal decreto legge 91/2014 (cosiddetto decreto campo-libero). Le aziende diffidate hanno prontamente provveduto a sanare le irregolarità contestate. Le campagne mirate dei carabinieri della tutela forestale nel comparto agroalimentare si inseriscono in un sistema di controllo coordinato, volto a tutelare il consumatore e la qualità dei prodotti stessi.