Prende la multa e investe uno degli agenti della polizia locale di Popoli mandandolo in ospedale: denunciato

Una vera caccia all'uomo al contrario che gli è costata una denuncia a piede libero per minacce, lesioni, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Una scena davvero insolita quella cui si sarebbe assistito a Popoli.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa LaPresse un uomo l'uomo residente nel comune, era stato multato per divieto di sosta. Non avendo digerito la contravvenzione sarebbe letteralmente andato a cercare la pattuglia della polizia locale che aveva elevato la sanzione e dopo una breve discussione sarebbe risalito in macchina cercando di investire uno dei due agenti ferendolo alla gamba e al braccio. Portato al pronto soccorso locale per lui la prognosi è di 20 giorni.