Sorpresi nell'ex area di risulta con seghetto elettrico e crick idraulico: due persone denunciate

Due persone denunciate per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e multate per complessivi 5mila euro perché trovato in possesso di kit di attrezzi pronti alla vendita, ma privi delle prescritte licenze con la merce che è stata sequestrata.

Questo il bilancio dell'intervento degli agenti della squadra volante che durante il servizio di controllo sul territorio hanno notato un uomo in tuta da meccanico con in mano un seghetto elettrico aggirarsi con fare sospetto all'interno dell'ex area di risulta. Quando si sono avvicinati ha cercato di raggiungere un'autovettura con a bordo un'altra persona. Per gli agenti un tentativo di eludere il controllo. Sono però stati fermati e il mezzo controllato. All'interno dell'auto stati trovati un seghetto elettrico e un crick idraulico di cui i due, un 45enne e un 33enne della provincia di Napoli con diversi precedenti, non hanno saputo giustificare la presenza.

Molto probabilmente, spiegano dalla questura, i due erano lì per rubare competenti per auto con il primo uomo individuato che avrebbe indossato la tuta da meccanico per passare inosservato dato che il tutto è avvenuto in pieno giorno. Così però non è stato e per loro sono scattate denuncia e sanzione.