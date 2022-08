Due imbarcazioni in avaria davanti al lido "Coralba", una rischia di schiantarsi sugli scogli: provvidenziale l'intervento dei soccorritori

Doppio intervento di salvataggio, condotto in simultanea, per i soccorritori della Società nazionale di salvamento Lifeguard e la guardia costiera.

Intorno alle 13 di oggi, come riferisce la Lifeguard, un'imbarcazione è stata costretta ad ancorare a largo del lido Coralba, sulla riviera sud in zona Porta Nuova, a causa di un malfunzionamento. Il mare molto mosso e l'alzarsi del vento da nord attirano l'attenzione dei soccorsi che sono subito intervenuti con una moto d'acqua di salvataggio della Società nazionale di salvamento Lifeguard e con un natante della guardia costiera. A causa delle condizioni meteo-marine avverse, una seconda imbarcazione, arrivata lì per le manovre di manutenzione e anch'essa con un problema al motore, ha rischiato di impattare sulla scogliera. I due soccorritori a bordo dell'acquascooter sono riusciti ad agganciarlo e trainarlo prima che si schiantasse, permettendo il proseguimento delle operazioni di soccorso, lasciate agli uomini della capitaneria, che hanno invece trainato la prima imbarcazione fino al porto turistico.