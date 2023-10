Due interventi dei vigili del fuoco nel Pescarese: roghi in aree incolte

Due interventi dei vigili del fuoco nell'entroterra pescarese domenica 29 ottobre per altrettanti roghi scoppiati a Penne e a Picciano. In entrambi i casi, le cause sarebbero da attribuire alle temperature relativamente alte per il periodo e al vento che, a raffiche, ha interessato ancora quell'area della provincia.

A Penne a fuoco delle sterpaglie con l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, così come a Picciano dove l'area interessata era più ampia. In entrambi i casi sono intervenute squadre del distaccamento di Penne coordinate dal comando provinciale di Pescara.