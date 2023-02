Sospesa la circolazione ferroviaria tra Manoppello e Scafa: ritardi e disagi per gli utenti

Disagi sulla linea ferroviaria Pescara-Sulmona questa mattina. Intorno alle 8.10 la circolazione è stata sospesa tra Manoppello e Scafa per consentire accertamenti tecnici che hanno rallentato il traffico ferroviario con tre regionali che, alle 9, hanno accumulato ritardi fino ad un'ora. Per altri due treni regionali il ritardo registrato c'è, ma in misura nettamente minore.

Per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori sin dal momento dell'interruzione del servizio di trasporto è stato messo a disposizione un autobus sostitutivo per giungere a destinazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana) con il traffico ripreso regolarmente a circolare intorno alle 9.14.