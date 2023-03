Fissato l'interrogatorio di garanzia per l'uomo accusato di omicidio per aver spinto sotto un'auto un'imprenditore di Città Sant'Angelo

È in programma sabato 18 marzo alle ore 10 nel carcere di Vasto l'interrogatorio di garanzia del 60enne di origine napoletana, arrestato ieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dalla minorata difesa, come riporta l'agenzia LaPresse.

Ad aprile dello scorso anno, l'uomo avrebbe spinto sulla strada, mentre sopraggiungeva un'auto, Marco Monti, 51enne imprenditore di Città Sant'Angelo, morto investito da un veicolo in corsa davanti al club Zeus di Silvi Marina.

All'inizio sembrava si trattasse di un incidente stradale, ma le indagini dei carabinieri avrebbero messo in luce un caso di omicidio.

Uscendo dal locale, l'accusato e Monti, gestore di 2 night sulla costa abruzzese, si erano messi a discutere aspramente per motivi forse legati a una donna impiegata nel night di cui la vittima era innamorato. I fatti risalgono alla notte del 19 aprile 2022. «Attendiamo il colloquio in carcere per stabilire la strategia difensiva in un'indagine complessa», dice Gaetano Fontana, avvocato del 60enne che domani sarà ascoltato dal magistrato. L'indagine è stata particolarmente difficile, spiegano gli inquirenti, perché i militari dell'Arma hanno dovuto fare i conti con testimoni reticenti e costretti a cambiare versione sui fatti, stato dei luoghi modificati, immagini delle telecamere distrutte.