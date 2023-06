Programmati in carcere gli interrogatori di garanzia per due degli arrestati dell'inchiesta in Comune

Sono in programma mercoledì 14 giugno, dalle ore 9:30, gli interrogatori di garanzia per i due principali indagati nell'ambito dell'operazione "La Tana delle tigri" della guardia di finanza e della Procura della Repubblica su un presunto giro di mazzette e droga per appalti "truccati" nel settore Lavori Pubblici al Comune di Pescara.

Come riferisce l'agenzia Ansa, primo appuntamento per il gip (giudice per le indagini preliminari) Cingolani al carcere di San Donato dove è rinchiuso l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, assistito dagli avvocati Sergio Della Rocca e Augusto La Morgia.

«Ho trovato il mio assistito particolarmente prostrato», dichiara La Rocca all'uscita dalla casa circondariale dopo una breve visita, «non ha ancora avuto la possibilità di leggere nel dettaglio la documentazione, per cui valuteremo se rispondere alle domande del giudice oppure avvalerci della facoltà di non rispondere».

Più tardi, intorno alle ore 11:30, previsto l'interrogatorio di garanzia per il dirigente comunale del settore Lavori Pubblici, l'architetto Fabrizio Trisi, difeso dall'avvocato Marco Spagnuolo e rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti. In carcere, sempre nell'ambito della stessa operazione, due presunti spacciatori, Vincenzo Ciarelli e Pino Mauro Marcaurelio. Secondo l'accusa De Leonibus avrebbe beneficiato di numerosi appalti per vari lavori, dalla manutenzione delle strade a grossi cantieri sull'asse attrezzato e manutenzione di reti idriche, in cambio di soldi, varie regalie, assunzioni di suoi amici e collaboratori a "Pescara Energia", ma anche di droga da lui stesso acquistata e condivisa con Trisi e due funzionari pubblici.