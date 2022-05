Interdittiva antimafia del prefetto per un'impresa immobiliare del Pescarese

Nuovo provvedimento di interdizione da parte del prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo nei confronti di un'azienda della provincia di Pescara. Questa volta, la comunicazione interdittiva per la legislazione antimafia è scattata per un'impresa immobiliare con sede nella nostra provincia. Il prefetto ha commentato:

"Occorre mantenere alta l'attenzione senza trascurare alcun aspetto ai fini della tutela dell'economia legale. Un grazie agli uffici della prefettura e al gruppo interforze antimafia per il prezioso lavoro che svolgono in questo territorio". Nell'ultimo anno, la prefettura pescarese ha fatto scattare lo stesso provvedimento per altre tre attività, ovvero un bar, un'attività commerciale e un'azienda agricola.