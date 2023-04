Fugge da un posto di blocco con armi e cartucce nell'auto: bloccato e denunciato dopo un inseguimento

Non si sarebbe fermato all'alt per un posto di blocco della polizia vicino l'ospedale civile, e dopo un breve inseguimento è stato bloccato e denunciato. Protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 aprile, un 50enne pescarese. L'uomo, che viaggiava sulla sua automobile con un'altra persona, non si è fermato quando gli agenti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine gli hanno intimato l'alt per un controllo.

Ne è nato così un inseguimento terminato nella zona dei colli pescaresi, fino a quando l'automobilista è stato bloccato. Nel veicolo gli agenti avrebbero rinvenuto un coltello a serramanico di 14 centimetri, un coltello a scatto di 19 centimetri, una roncola ed un bastone, oltre a delle cartucce di calibro 12 nel portaoggetti lato conducente. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro.

Subito dopo è scattata la perquisizione nell'abitazione del conducente e proprietario del veicolo, dove sono sarebbero state recuperate altre cartucce detenute illegalmente. Per lui è scattata la denuncia per porto abusivo d'armi e di oggetti atti ad offendere. Segnalato anche alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti con il ritiro della patente di guida.