Non si ferma all'alt della polizia e dà vita ad un folle inseguimento coinvolgendo le volanti in due incidenti: arrestato

Un inseguimento che ha richiesto l'intervento di due volanti della polizia coordinate dal dirigente Pierpaolo Varrasso, danneggiate entrambe, ma conclusosi con l'arresto del 52enne di origine campane che avrebbe dato vita a una folle corsa nella zona nord della città nella tarda sera di venerdì primo dicembre. Ora deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e della denuncia in stato di liberto per danneggiamento aggravato. Sfrecciava sulla strada quando gli agenti della squadra volante impegnati nei controlli rafforzati nel fine settimana, gli si sono avvicinati con l'auto intimandogli l'alt con segnali luminosi e sirene.

Il 52enne però non solo non si sarebbe fermato, ma avrebbe accelerato ancor di più nel tentativo di fuggire sorpassando le auto che occupavano la corsia e mettendo in azione manovre decisamente pericolose prendendo la direzione del centro. Alle sue costole però si sono messi gli agenti che hanno chiesto rinforzi. Quindi lo scontro con la pattuglia giunta in soccorso della prima: svoltando a un incrocio il 52enne si sarebbe trovato davanti il mezzo della polizia impattandoci violentemente. Nonostante questo è riuscito a rimettersi in strada, ma la fuga ripresa verso nord, è durata poco. Perso il controllo del mezzo si è infatti schiantato contro la recinzione di un palazzo nei pressi dei palazzi Gemelli di Montesilvano coinvolgendo nel sinistro anche la volante che gli aveva intimato l'alt.

Incidente dal quale l'uomo sarebbe uscito senza alcun danno tentando anche la fuga a piedi. Nonostante le circostanze e la streuna resistenza gli agenti sono riusciti alla fine a bloccarlo. In queste ore è in corso la convalida dell'arresto. In corso anche tutti gli accertamenti per capire se l'uomo al momento dei fatti fosse sotto l'effetto di alcol e droga.