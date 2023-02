Inseguimento a piedi della polizia tra ingresso dell'asse attrezzato e pista ciclabile

Non è passato inosservato a coloro che si trovavano in zona nel pomeriggio odierno l'intervento operato dalla polizia nella zona tra l'ingresso dell'asse attrezzato e la pista ciclabile del lungofiume.

Come segnalato da alcuni cittadini, intorno alle ore 16, gli agenti stavano inseguendo 2 persone a piedi all'ingresso del raccordo autostradale.

Mentre una pattuglia stava percorrendo la pista ciclabile.

In effetti c'è stato in zona un intervento da parte degli agenti dopo che in questura è arrivata una segnalazione. Per ora però non sono stati forniti ulteriori dettagli perché sono in corso gli accertamenti del caso come conferma il capo della squadra volante, il vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso.