Insegue l'ex moglie con l'auto e la minaccia con violenza prima di darsi alla fuga: arrestato

Un 46enne è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio del 16 luglio con l'accusa di violazione al divieto di avvicinamento dalla ex moglie. L'uomo dal mese di novembre 2023 era sottoposto alla misura ma ieri pomeriggio ha inseguito a bordo della propria auto l'ex coniuge che, al volante della sua vettura, viaggiava in via Salara Vecchia.

La donna dopo essersi accorta di essere seguita, riconosceva l'ex marito, che, con una manovra repentina, si poneva davanti la sua auto impedendogli di proseguire. L’uomo, sceso dalla vettura, si è scagliato contro l’auto della vittima, tentando di infrangere il finestrino lato conducente colpendolo ripetutamente e violentemente con i pugni. La donna, senza perdersi d'animo ha prima bloccato le portiere e poi ha contattato il numero di emergenza, ricevendo la pronta risposta dell'operatore della sala operativa della questura, che, mantenendola in linea, inviava immediatamente sul posto segnalato più pattuglie.

Al loro arrivo gli agenti constatavano la presenza della donna ma non dell'ex marito, che nel frattempo si era dato alla fuga a bordo della sua vettura. Dopo rapidissimi accertamenti, ottenuta la targa dell’auto, scattavano immediatamente le ricerche che si concludevano subito dopo con la localizzazione dell'uomo. Ora il 46enne si trova in carcere.