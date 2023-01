Il cordoglio dell'istituto Volta per la scomparsa del professor Fabio Settimio: fissata la data dei funerali

L'ultimo saluto a Fabio Settimio si terrà domani, lunedì 9 gennaio, nella chiesa di Sant'Agostino a Chieti, in zona Porta Pescara. Lo riferisce ChietiToday.

Tanto lo sgomento per la scomparsa improvvisa del docente 55enne residente a Chieti, ma professore all'istituto Volta di Pescara. L'uomo è improvvisamente morto venerdì 6 gennaio nell'androne del palazzo in cui viveva (in via Silvino Oliveri) durante il trasloco. L'ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Chieti ha confermato la morte naturale.

“Tutta la comunità del Volta partecipa del dolore della famiglia e di tutti i suoi cari per l’improvvisa scomparsa del professor Fabio Settimio. Lo ricordiamo tutti con tanto affetto e partecipiamo commossi di un lutto che colpisce profondamente tutti noi”. Queste le parole pubblicate sul sito dell'istituto pescarese con cui la comunità scolastica ha espresso il cordoglio per l'improvvisa perdita.

Dalla famiglia il grazie alla comunità chietina e pescarese per la vicinanza espressa. La camera ardente è stata allestita nell'obitorio di Chieti. I funerali si terranno alle 9.30. Settimio lascia la moglie Raffaella e la figlia Viola.