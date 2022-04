Tragedia nel garage del tribunale, ingegnere universitario muore per un malore fatale

Tragedia nel garage sotterraneo del tribunale di Pescara dove un uomo è morto all'improvviso.

A perdere la vita è stato un ingegnere universitario di 73 anni.

A stroncarlo un malore fatale.

Il docente 73enne si è accasciato fuori dalla sua automobile prima di recarsi a insegnare nell'università "G.d'Annunzio".

Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa e i soccorritori hanno praticato la rianimazione per parecchio tempo ma senza, purtroppo, ottenere l'esito sperato. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale Compagnia che confermano come il decesso sia avvenuto per cause naturali.