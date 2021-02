Covid, De Martinis ora può gioire: "Il tampone è negativo"

Ottavio De Martinis adesso può gioire: "Il tampone è negativo". Il sindaco di Montesilvano e 2 assessori si erano messi in quarantena dopo la positività al Covid-19 di uno stretto collaboratore. Oggi lo stesso De Martinis ha annunciato l'esito del test molecolare da lui effettuato ieri. Stesso esito hanno avuto i tamponi effettuati da due assessori e dai componenti del suo staff:

"Ringrazio di vero cuore tutti per la vicinanza e per i tanti messaggi ricevuti in questi giorni. Con uno stato d'animo finalmente libero dalla preccupazione di questi lunghi giorni e felicissimo di tornare a lavorare sul campo per il bene della città, colgo l'occasione per informare tutti che solo lunedì, avute alcune conferme da parte della Asl, inizieremo a chiamare gli ultra 80enni prenotati sulla piattaforma regionale per il vaccino".