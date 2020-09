Ha un malore mentre è al lavoro in una rsa: grave un uomo di Tocco da Casauria

Un uomo di 56 anni di Tocco da Casauria è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti a seguito di un grave malore che lo ha colpito nella mattinata odierna. L'uomo era in servizio in una rsa del paese quando all'improvviso ha avuto un infarto.

Sul posto è arrivata l'ambulanza medicalizzata del 118 che lo ha immediatamente soccorso in quanto era andato in arresto cardiaco. I sanitari, con le manovre di rianimazione e con l'ausilio del defibrillatore, sono riusciti a rianimarlo ed a quel punto è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio teatino in codice rosso.