Spaccio e rapine in abitazione: Pescara è tra le 10 città peggiori d'Italia

Con 10mila 312 denuncia pari a 3.290,0 ogni centomila abitanti Pescara è 34esima nella classifica sull'indice della criminalità redatta dal Sole24Ore (riferita al 2021) che di città ne conta complessivamente 106.

Diciotto le voci considerate e le denunce, per ognuna, fatte che scattano una fotografia preoccupante della città soprattutto sotto alcuni aspetti: su tutti spiccano, solo per rimanere nelle prime dieci posizioni per reato, il sesto posto in classifica per le rapine in abitazione (15 quelle denunciate), il settimo posto in quanto a spaccio di stupefacenti con 168 denunce registrate e il decimo per le denunce in generale che hanno riguardato proprio le droghe per un totale di 237. Numero cui non si può che affiancare quello della produzione e il traffico di stupefacenti che vedono Pescara 11esima in classifica con 26 denunce: 8,3 ogni centomila abitanti. Una fotografia che riapre il dibattito mai sopito sul se Pescara si o meno una città sicura.

La droga e lo spaccio, dunque, si confermano la piaga più grande per Pescara con i numeri che, di fatto, confermano per l'area costiera la fotografia scattata di recente della Dia (Direzione investigativa antimafia) nella sua relazione semestrale.

Se è vero che su alcuni reati Pescara è assente dalle classifiche, alcuni dei quali gravissimi come l'infanticidio, l'associazione di stampo mafioso, gli omicidi preterintenzionali o ancora le violenze sessuali ai danni di minori di 14 anni per cui denunce non ne risultano, Pescara si trova in alta classifica anche per altri reati. Restando nelle prime 50 posizioni oltre ai reati già detti, la città spicca per numero di rapine. Non solo quelle in abitazione, come detto. Nella classifica generale sull'argomento Pescara è 19esima con 113 denunce: una la rapina in banca denunciata, ma ben 22 quelle negli esercizi commerciali e 54 quelle avvenute in strada denunciate. Reati questi ultimi che piazzano Pescara rispettivamente al 14esimo e il 26esimo posto nella classifica stilata dal Sole24Ore.

Male anche per quanto riguarda i furti. Se è vero che nel complesso la città è 47esima con 3.132 denunce, a spiccare ci sono i furti di motociclo, di auto e gli scippi che contano rispettivamente 282, 56 e 30 denunce che si traducono nel 20esimo, il 25esimo e il 26esimo posto nelle rispettive classifiche. Anche i furti di ciclomotori vedono Pescara tra le 30 città con il maggior numero di denunce: 40 quelle del 2021. Mentre i furti di auto in sosta sono stati 247 (50esimo posto), quelli in attività commerciali 240 (45esimo posto) e 552 quelli in abitazione (57esimo posto). A questi si aggiungono le 126 denunce per furti con destrezza (Pescara è 64esima).

Pescara è anche 34esima per numero di omicidio volontario con i 2 denunciati, 66esima per i tentati omicidi (3), 87esima per omicidi colposi (6) e 73esima per omicidi stradali (4). Numeri che vedono la città in bassa classifica rispetto ad altri gravi reati come il riciclaggio e l'impiego di denaro che vedono la città 20esima con 9 denunce. Pescara è 34esima con una sola denuncia per usura, 55esima per le estorsioni (50 denunce) e 82esima con una sola denuncia per associazione a delinquere. Reati, quelli dell'usura e l'estorsione, su cui potrebbe esserci un vuoto vista la difficoltà di denunciare.

La posizione “migliore” Pescara la ottiene per le violenze sessuali. E' praticamente la città più sicura con il suo 105esimo posto su 106 città analizzate eppure le denunce sono state 12. Un numero che fa ben capire la portata del fenomeno. Sul fronte dello sfruttamento della prostituzione e la pornografia Pescara è 44esima con 8 denunce, 63esima per lesioni dolose con 292 denunce, 42esima per danneggiamento a seguito di incendio (30 le denunce), 74esima per minacce (325 denunce) e 103esima (in bassissima classifica) per le percosse: le denunce sono state 41.

Nessun reato di contrabbando denunciato così come nessuna violazione della proprietà intellettuale, mentre per i delitti informatici Pescara con 132 denunce è 28esima. Ci sono poi le truffe e le frodi informatiche che vedono la città al 66esimo posto con 1.428 denunce, gli incendi con 33 casi denunciati e la contraffazione dei marchi e i prodotti industriali per cui Pescara, con 18 denunce, è 33esima. Nella voce “altri delitti” la città è 16esima con 3.065 denunce.

A livello nazionale Milano si conferma al vertice dell’indice della criminalità, con 193.749 reati denunciati nel corso del 2021: 5.985 ogni 100mila abitanti. L’indice finale che emerge dall’analisi del Sole24Ore viene poi utilizzato nell’altra analisi annuale quella relativa alla Qualità della vita.