Indagini in corso per l'incendio in centro, probabile l'origine dolosa [FOTO-VIDEO]

Indagini in corso da parte della polizia per il grave incendio divampato nella mattinata odierna (martedì 31 gennaio) in pieno centro a Pescara.

Come ricostruito finora a prendere fuoco sono stati alcuni cassonetti di un'isola ecologica situata all'incrocio tra via Roma e via Fiume.

Le fiamme (che si sono alzate tra i palazzi fino a 10 metri), nel giro di pochi minuti, hanno avvolto e divorato i cassonetti.

Di conseguenza si è alzata un'alta colonna di fumo nero che è stata visibile anche a distanza di molti chilometri e mettendo in allarme numerosi cittadini. Il fuoco, oltre ai cassonetti ha poi riguardato l'adiacente vetrina di una banca (Intesa San Paolo) e una stanza/ufficio dello stesso si è bruciata. Danni anche alla parte esterna dell'edificio. L'istituto di credito è stato chiuso per motivi di sicurezza e per i danni alla vetrata ma anche all'interno. Lingue di fuoco che sono arrivate fino al terzo piano degli edifici. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e gli uomini della questura e della polizia locale, che hanno operato per mettere in sicurezza luoghi e persone. La zona è stata chiusa. Spaventati i residenti e i ragazzi della scuola media "Pascoli" che si trova poco distante. Indagini della Digos per scoprire le cause del rogo. Al momento non ci sono ancora certezze ma appare plausibile l'ipotesi dell'origine dolosa. Tra le ipotesi potrebbe esserci anche quella legata agli anarchici, ma non sono stati trovati messaggi di rivendicazione.Come spiega Massimo Del Bianco di Ambiente spa i cassonetti non si bruciano da soli. Gli uomini della Digos al momento non escludono alcuna pista.