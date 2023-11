Affidamento Naiadi, quattro persone iscritte nel registro degli indagati per turbativa d'asta

Quattro persone iscritte nel registro degli indagati per turbativa d'asta in merito all'aggiudicazione della gestione delle Naiadi di Pescara. Si tratta di Donato Cavallo, direttore generale dell'AreaCom, l'Agenzia regionale per la committenza, del dirigente del Club Acquatico Pescara Riccardo Fustinoni, di Vincenzo Serraiocco, proprietario della Auditors&Consultans che ha stilato il piano economico del club e di Gianluca Cieri, broker che ha promosso la garanzia fideiussoria dell'operazione. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Secondo quanto si legge nell'informazione e nel decreto di sequestro, “emerge con sufficiente nettezza che la gestione della gara è stata caratterizzata da plurime violazioni della normativa di settore che anche alla luce della presentazione da parte della società aggiudicatrice di una falsa garanzia fideiussoria provvisoria in favore della stazione appaltante, inducono a ritenere, allo stato, che la gara sia stata effettivamente turbata dagli indagati”. A finire sotto esame anche stato anche l'affidamento in via d'urgenza della struttura pescarese nonostante non fossero scaduti i termini della gara.

“La stazione appaltante ha palesemente favorito il Club Acquatico Pescara – si legge nel provvedimento - ponendo a carico della Regione Abruzzo in assenza di autorizzazione previa copertura finanziaria, gli elevati costi derivanti dai consumi di energia elettrica, acqua e gas per i suddetti quattro mesi”.

Un tema quello dell'aggiudicazione su cui nelle settimane scorse, diversi chiarimenti li aveva chiesti alla Regione il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che aveva poi annunciato l'intenzione di presentare un esposto in procura.

Si tratta ovviamente di un'attività di indagine che proseguirà fino a un eventuale rinvio a giudizio per cui, fino a un eventuale processo e una condanna definitiva, è fatta salva la presunzione di innocenza di tutti gli indagati.