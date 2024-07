Incidente su via Paolucci, a Pescara: auto in retromarcia urta contro uno scooter

Incidente su via Raffaele Paolucci, a Pescara, nei pressi dell'incrocio con via Giacomo Puccini, in corrispondenza del ristorante Ferraioli, intorno alle 19.30 di domenica 7 luglio. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e uno scooter. In base a una prima ricostruzione, l'auto in retromarcia ha urtato il motociclo che stava percorrendo via Paolucci.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della municipale per i rilievi, i carabinieri e un'ambulanza della Misericordia.

Il conducente del motociclo è rimasto lievemente ferito.