Incidente fra un treno e un furgone con arnie piene di api: ripresa la circolazione ferroviaria sulla Roma - Pescara

È ripresa alle 16.27 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma - Pescara, interrotta poco dopo le 14 per un urto fra un treno in transito e un furgone. Lo ha reso noto Trenitalia, specificando che il fatto è avvenuto fra le località San Martino e Dragonara nel territorio di Chieti, in un tratto circondato dalla vegetazione. A quanto pare, un furgone carico di arnie di api si è sfrenato ed ha invaso la sede ferroviaria nel momento in cui sopraggiungeva il treno proveniente da Roma. L'impatto per fortuna è stato marginale e non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la squadra volante di Chieti, la polizia scientifica e la polizia ferroviaria, oltre ai vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere sia il furgone dai binari che le arnie cariche di api che rischiavano di pungere i presenti. Il treno era ripartito da poco dalla stazione di Chieti e procedeva a velocità moderata. Come riporta Ansa tre treni regionali sono stati soppressi e per i viaggiatori Trenitalila ha attivato corse di bus sostitutivi nel periodo di interruzione del servizio. I treni regionali della relazione Sulmona - Teramo hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti, oltre a cancellazioni e limitazioni di percorso.