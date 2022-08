Violento scontro auto-moto a Montesilvano: il centauro portato in ospedale in codice rosso [FOTO]

Violento scontro auto-moto in via Chiarini, a Montesilvano, nel pomeriggio di oggi.

Sul posto è subito giunta l'ambulanza del mare della Life. Ad avere la peggio il centauro, classe 1981, trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Avrebbe riportato dei politraumi. Sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.