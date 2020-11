Paura in via Fonte Romana: auto si ribalta, finisce contro un muro e rompe una tubatura dell'acqua [FOTO - VIDEO]

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Pescara, all'incrocio fra via Fonte Romana e via Cicognini. Una Lancia Y, guidata da un 33enne, per cause ancora da chiarire, è finita contro il muretto di una casa e si è ribaltata. A quel punto ha urtato anche una Ford Fiesta che proveniva dalla direzione opposta.

Nell'impatto si è rotta anche una tubatura dell'acqua e si è allagata la strada fino alla rotatoria davanti all'ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i tecnici Aca per ripristinare la rottura. Il 33enne è uscito da solo dal veicolo ribaltato ed è stato accompagnato nel vicino ospedale.