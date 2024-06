Ancora incidenti in viale Marconi: investito un ciclista in una rotatoria [FOTO]

Ancora un incidente stradale in viale Marconi, che da mesi ormai è al centro del dibattito cittadino e politico in merito alla presunta pericolosità soprattutto per l'utenza debole come ciclisti e persone sul monopattino. Nella mattinata del 22 giugno, infatti, per cause ancora da chiarire un ciclista sarebbe stato travolto da un'automobile nella rotatoria all'intersezione fra viale Marconi e via Tibullo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Pescara.

L'episodio è stato segnalato sui social anche dal comitato "Salviamo viale Marconi" che ha commentato:

"Viale Marconi rimane sempre una strada pericolosissima. Perché fate ancora orecchie da mercante come se fosse tutto ok?". Qualche settimana fa c'era stato un altro incidente in viale Marconi, che aveva visto coinvolti un autobus e un furgone.