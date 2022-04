Incidente in via Tirino, auto ha un problema meccanico e finisce contro un autobus [FOTO]

Incidente stradale in via Tirino a Pescara nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 aprile.

Il sinistro si è verificato a poca distanza dall'incrocio con via Fontanelle intorno alle ore 16:30.

In base alla primissima ricostruzione di quanto accaduto una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 21 anni è finita contro un autobus della Tua, la linea urbana 15.

A provocare l'incidente sarebbe stato un guasto meccanico avuto dalla vettura. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che con un'ambulanza della Misericordia hanno trasportato in ospedale il 21enne per un trauma toracico. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia municipale.